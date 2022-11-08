Петр Ян опустился в рейтинге UFC

Российский боец Петр Ян опустился на третью позицию в рейтинге UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян опустился в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Список приводится на сайте промоушена.

Отечественный спортсмен потерял одну позицию и теперь располагается на третьем месте. Он пропустил вперед грузинского бойца Мераба Двалишвили. Чемпионом в этой весовой категории является американец Алджамейн Стерлинг, рейтинг претендентов возглавляет его соотечественник Шон О'Мэлли.

22 октября Ян провел бой против О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Американец выиграл раздельным решением судей. Двое арбитров отдали победу американцу, один — российскому спортсмену.

Петр Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету четыре поражения и 16 побед.