Минобороны заявило о потере ВСУ более 100 солдат при попытке прорыва в ЛНР

Спикер Минобороны Конашенков заявил, что ВС России уничтожили более 100 солдат ВСУ в ЛНР

При упреждающем ударе по намеревавшейся наступать группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР) российские военные уничтожили более 100 солдат противника. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По сообщению представителя оборонного ведомства, ВСУ пытались пойти на прорыв двумя батальонными тактическими группами. Украинские военные были атакованы в районе населенных пунктов Червонопоповка и Площанка.

Кроме того, российские военные уничтожили несколько единиц техники ВСУ — пять БМП, три танка, два пикапа и два обычных автомобиля.

По уточненным данным Минобороны, с 24 февраля в ходе спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 884 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3563 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7127 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.