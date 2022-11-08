Стали известны дата и место похорон основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова

Прощание с основателем «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым состоится 13 ноября в Оренбурге

Стали известны дата и место похорон основателя группы «Ласковый май» и автора хитов коллектива Сергея Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на помощника композитора Рината Масягутова.

Кузнецова похоронят в воскресенье, 13 ноября, в Оренбурге.

«Прощание и похороны пройдут в воскресенье. Похоронный зал в городе Оренбурге на улице Монтажников, 29Б. Название кладбища сейчас не могу сказать — завтра решится», — рассказал Масягутов, подчеркнув, что причины смерти основателя группы до сих пор неизвестны.

О смерти 59-летнего создателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова стало известно в понедельник, 7 ноября.

В период своей творческой деятельности композитор также основал группы «Стекловата», «Мама», «Чернила для пятого класса», «Новые формы» и Spice boys. «Ласковый май» он покинул в 1989 году. Вскоре у него начались конфликты с продюсером группы Андреем Разиным.

Незадолго до смерти, 8 октября, Ставропольский краевой суд отменил решение о правах Разина на песни «Ласкового мая». Таким образом, было аннулировано решение суда 2005 года, по которому все права на 27 хитов коллектива перешли от их автора Сергея Кузнецова к продюсеру.