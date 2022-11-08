Россиянина осудили на 3,5 года за разбойное нападение на 12-летнего школьника

В Саратове юноше дали 3,5 года за нападение с ножом на 12-летнего школьника ради телефона

В Саратове суд приговорил к трем годам и четырем месяцам лишения свободы ранее судимого 19-летнего местного жителя за нападение на 12-летнего школьника. Об этом во вторник, 8 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 9 августа юноша познакомился с потерпевшим. Вечером он подошел к мальчику на улице Сакко и Ванцетти и стал угрожать ножом. Он похитил у подростка телефон и иные вещи.

Известно, что жертва рассказала обо всем родителям, и они обратились в полицию. Отмечается, что осужденный признал вину и возместил ущерб на предварительном следствии.

