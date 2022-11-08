Россиянин лишился машины из-за 33 тысяч штрафов на сумму 89 миллионов рублей

Житель Саратова лишился машины из-за 33 тысяч штрафов на сумму 89 миллионов рублей

В Саратове судебные приставы арестовали машину владельца лизинговой компании за неуплату 33 тысяч штрафов — россиянин задолжал по ним 89 миллионов рублей. Об этом в среду, 9 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.

С помощью программного комплекса «Паутина» судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД вычислили и арестовали машину Hyundai Solaris, которая была оформлена на владельца лизинговой компании. Он задолжал многомиллионную сумму по 33 тысячам различных штрафов, в числе которых более 14 тысяч за нарушение правил дорожного движения.

Машину переместили на спецстоянку, она будет передана на реализацию в счет погашения задолженности по штрафам ГИБДД. Стоимость подобных автомобилей с пробегом, согласно интернет-объявлениям, варьируется от 700 тысяч до миллиона.