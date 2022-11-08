Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:13, 9 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин лишился машины из-за 33 тысяч штрафов на сумму 89 миллионов рублей

Житель Саратова лишился машины из-за 33 тысяч штрафов на сумму 89 миллионов рублей

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Саратове судебные приставы арестовали машину владельца лизинговой компании за неуплату 33 тысяч штрафов — россиянин задолжал по ним 89 миллионов рублей. Об этом в среду, 9 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.

С помощью программного комплекса «Паутина» судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД вычислили и арестовали машину Hyundai Solaris, которая была оформлена на владельца лизинговой компании. Он задолжал многомиллионную сумму по 33 тысячам различных штрафов, в числе которых более 14 тысяч за нарушение правил дорожного движения.

Машину переместили на спецстоянку, она будет передана на реализацию в счет погашения задолженности по штрафам ГИБДД. Стоимость подобных автомобилей с пробегом, согласно интернет-объявлениям, варьируется от 700 тысяч до миллиона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Лидер республиканцев заявил о возвращении контроля над палатой представителей
Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Москве
Российская школьница покончила с собой из-за интимного фото
В Египте запустили систему Tax Free
Эмили Ратаковски купила сыну игрушку для девочек ради проверки его наклонностей
В Дагестане при взрыве газа в жилом доме пострадали четверо детей
Названо число подверженных постоянному чтению тревожных новостей россиян
56-летняя женщина родила ребенка для своего сына
17-летний россиянин провалился в шахту лифта в недостроенном доме
ФСБ сообщила о законности приговора полковнику украинской разведки за госизмену
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.