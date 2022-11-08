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23:45, 8 ноября 2022Экономика

Состояние Маска упало после покупки Twitter

Состояние Илона Маска упало ниже 200 миллиардов долларов из-за колебаний акций Tesla

Фото: Imago Images / Globallookpress.com

Состояние бизнесмена и изобретателя Илона Маска упало ниже 200 миллиардов долларов из-за колебаний акций Tesla. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что это произошло на фоне покупки предпринимателем компании Twitter. Инвесторы начали избавляться от акций Tesla, опасаясь, что теперь Маск больше будет занят приобретенной соцсетью, а не самыми дорогими в мире автомобилями.

По данным Forbes, состояние Маска сократилось до 199,9 миллиарда долларов. Reuters уточняет, что большая часть этого состояния приходится на его почти 15 процентов акций компании Tesla, рыночная стоимость которой составляет 622 миллиарда долларов.

При этом с конца октября, когда Маск закрыл сделку о покупке Twitter, акции Tesla подешевели уже на 15,04 процента.

Ранее Маск задумался над тем, чтобы ввести плату за доступ к Twitter для пользователей. Также стало известно, в компании планируют добавить функцию, которая позволит пользователям зарабатывать на просмотре некоторых видео.

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Екатерина Подвигина
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