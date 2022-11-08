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18:48, 8 ноября 2022Мир

Сунак не смог ответить на вопрос о встрече с Путиным на G20

Премьер Британии Сунак не смог ответить, готов ли он к встрече с Путиным на G20

Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что необходимо вместе с союзниками выразить недовольство любому российскому чиновнику на предстоящем саммите G20 в Индонезии. Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на представителя политика.

«Премьер-министр считает, что было бы правильно, чтобы мы коллективно, вместе с нашими союзниками, высказали недовольство любому российскому чиновнику», — сказал официальный представитель британского премьера.

Сам Сунак воздержался от прямого ответа на вопрос, будет ли он готов сидеть за одним столом переговоров с президентом России Владимиром Путиным, в случае если российский лидер приедет на саммит в Индонезию.

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Ранее Сунак, еще будучи кандидатом в премьеры, призвал не допускать президента России на саммит G20, который пройдет 15-16 ноября на острове Бали.

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Глеб Бажуткин
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