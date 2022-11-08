Женщина сделала необычный заказ в «Макдоналдсе» и вызвала споры в сети

Пользовательница TikTok заказала в «Макдоналдсе» салат из бургеров и вызвала споры в сети

Пользовательница TikTok c ником amber_rae55 опубликовала видео, в котором поделилась необычным заказом, сделанным в сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», и вызвала споры в сети. На ролик обратило внимание издание Daily Dot.

«Это салат из бургеров, и он такой вкусный, не судите меня», — написала она под постом. В 15-секундном ролике можно увидеть, как пользовательница достала из пакета пластиковый бокс, в котором слоями были уложены ингредиенты для приготовления бургера, кроме булочек.

В комментариях под постом женщина пояснила, как она смогла заказать такой салат. По ее словам, она просто попросила приготовить бургер Quarter pounder deluxe, но без булочки. А также попросила добавить побольше зелени, поэтому блюдо и «превратилось в салат». Этот салат вместе с большим латте с карамельной глазурью обошелся ей в 11 долларов, уточнила женщина.

Мнения юзеров по поводу необычного заказа разделились. «Это действительно выглядит восхитительно», — сказал один из них. «Вкуснятина», — добавил другой комментатор. «Тот факт, что в вашем ”Макдоналдсе" есть салаты, а в тех, что рядом со мной, их больше нет, заставляет меня завидовать», — отметил еще один юзер.

Однако ряд пользователей раскритиковали блюдо. «Слишком много майонеза», — заметил один из них. «Один вид этого причинил мне физическую боль», — заявил еще один комментатор под постом.

Ранее другая пользовательница TikTok получила странный заказ в «Макдоналдсе» и рассмешила пользователей. По ее словам, в бургере не было котлеты, а вместо наггетсов в коробке лежало жареное яйцо.