Квартиру без коммуникаций в Москве выставили на торги за сотни тысяч рублей

В Москве выставили на торги квартиру без коммуникаций за 627 тысяч рублей

В Москве на торги выставили квартиру в деревянном доме, в которой нет никаких коммуникаций. Стартовая цена достигла несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на объявление на Инвестиционном портале столицы.

Квартира находится в доме на улице Михельсона в Восточном административном округе. В качестве стартовой цены обозначили 627 тысяч рублей — примерно столько стоят два квадратных метра вторичного жилья в городе.

Площадь жилья достигает 15,5 квадратного метра. Внутри требуется провести капитальный ремонт и коммунальные системы. Там нет части окон — проемы закрыты деревянными досками. Что касается расположения, то до ближайшей станции метро «Лермонтовский проспект» нужно будет идти 7-10 минут.

Ранее аналитики «Инком-Недвижимости» выяснили, что в октябре 2022 года в Москве и Московской области снизилась стоимость жилья. С сентября за месяц объекты в Старой Москве подешевели на процент до 277,9 тысячи рублей за квадратный метр.