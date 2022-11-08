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16:57, 8 ноября 2022Бывший СССР

Журналисты из США узнали о попытках Украины наладить отношения с Китаем

Newsweek: Украина пытается наладить отношения с Китаем из-за страха навредить экономике

Фото: Ukraine flag / Reuters

Украина пытается найти способы установить новые отношения с Китаем, чтобы не навредить экономике, рассказал источник американского журнала Newsweek в Киеве.

«Нам нужно держать открытыми двери для Китая. Китай для нас является очень надежным торговым партнером. Конечно, мы пытаемся установить новые отношения между нашими лидерами», — рассказал изданию один из советников президента Украины Владимира Зеленского.

Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал главное условие переговоров с Россией. По его словам, это восстановление территориальной целостности республики.

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Василий Мека
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