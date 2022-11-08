Премьер Украины предупредил об эвакуации из городов в случае энергокризиса

Премьер Украины Шмыгаль заявил об эвакуации из городов в случае усугубления энергокризиса

Эвакуация жителей Киева и других городов Украины может стать экстренной мерой в случае усугубления энергокризиса на Украине, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Его слова передает РИА Новости. Он также отметил, что самая трудная ситуация с электроснабжением сейчас в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

«Вернусь к вопросу эвакуации населения из Киева или другого города. Честно, разговор здесь важен и правилен. Подчеркиваю позицию правительства и ответственных ведомств — эвакуация может применятся в последнюю очередь как экстренный шаг», — сообщил Шмыгаль. При этом он заявил, что в настоящий момент «ситуация далека от этого».

Сейчас киевские власти усиленно готовятся к зиме. «Закупаем резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведем переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы быстро отремонтировать и быть готовыми к различным ситуациям», — рассказал глава правительства страны.