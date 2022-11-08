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13:39, 8 ноября 2022Забота о себе

Диетолог разрешила некоторым людям ужинать после шести вечера

Врач Наталья Круглова порекомендовала ужинать после 18:00, если человек поздно ложится

Фото: Sam Moghadam Khamseh / Unsplash

Ужинать после шести вечера можно, если человек ложится спать поздно, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова. Она разрешила поздний ужин некоторым людям в беседе с изданием News.ru.

Врач попросила не делать большие промежутки между приемами пищи, а также порекомендовала перекусывать между обедом и ужином, чтобы снизить чувство голода. «Не есть после 18:00 актуально только для тех, кто рано ложится спать, для них это может стать правилом. Если человек ложится в 22:00, 23:00 и позже, то в вечернем ужине нет никаких проблем», — добавила Круглова.

При этом вечером лучше выбирать легкий ужин из овощей и молочных продуктов, посоветовала специалист. «Это может быть овощной салат, запеченные или тушеные [овощи], в качестве белка можно выбрать молочные продукты, например нежирный сыр или творог, может быть рыба, морепродукты, птица», — привела пример Круглова. К ужину, отметила она, можно добавить цельнозерновые продукты: если в течение дня они были представлены в умеренном количестве, то вечером можно поесть гречку, нешлифованный рис, булгур.

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Александра Лисица
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