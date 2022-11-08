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06:40, 8 ноября 2022Мир

В США заявили о «погибели» при победе одной из двух «разных Америк»

The Washington Times: на выборах в конгресс США встретятся «две в корне разные Америки»

Фото: Pixabay

Промежуточные выборы в конгресс США покажут, куда движется государство — к выздоровлению или к погибели. Об этом пишет издание The Washington Times.

Как пишет газета, в этом году на выборах встретятся «две в корне разные Америки». Так, республиканцы предлагают энергонезависимую, патриотичную и религиозную страну. При этом демократы выступают за право детей самим определять свой пол, призывают сидеть в темноте ради зеленой повестки и пускают в страну множество нелегальных иммигрантов, отмечает автор материала.

«В одной Америке высшая ценность — это справедливость. В другой белых детей учат себя ненавидеть», — указывается в материале.

При этом отмечается, что в основе нынешних выборов лежит конфликт мировоззрений — одна сторона опирается на конституцию, рыночную экономику и христианскую этику, а другая — на социализм, культурный марксизм и неоязычество.

8 ноября в США состоится основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них изберут 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

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Марина Совина
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