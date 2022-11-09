В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу

В трех регионах на юге и востоке Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального сайта по оповещению населения.

Отмечается, что воздушная тревога прозвучала в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях республики.

Ранее сообщалось, что в Николаеве были слышны звуки взрывов. Как заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, накануне в регионе был поврежден «объект промышленной инфраструктуры».