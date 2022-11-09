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11:47, 9 ноября 2022Бывший СССР

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу

Фото: Carl Court / Getty Images

В трех регионах на юге и востоке Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального сайта по оповещению населения.

Отмечается, что воздушная тревога прозвучала в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях республики.

Ранее сообщалось, что в Николаеве были слышны звуки взрывов. Как заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, накануне в регионе был поврежден «объект промышленной инфраструктуры».

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Георгий Нестеров
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