Стало известно о подземной базе для баллистических ракет в Северной Корее

19FortyFive: КНДР построила подземную базу для межконтинентальных баллистических ракет

Северная Корея построила подземную базу для размещения межконтинентальных баллистических ракет. Об этом со ссылкой на данные аналитиков сообщает 19FortyFive.

Данные о подземной базе опубликовал Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Так, стало известно, что база расположена на севере КНДР, примерно в 24 километрах от границы с Китаем. По мнению аналитиков, такое место выбрано для сдерживания возможных превентивных ударов США по КНР.

Автор 19FortyFive отмечает, что подземная база для баллистических ракет не должна удивлять, так как Северная Корея уже имеет подземные авиабазы. Насчитывается как минимум три подобные базы на востоке страны — в Вонсане, Чанджине и Ончуне. К примеру, база в Вонсане имеет взлетно-посадочную полосу длиной 1,7 километра, которая проходит через гору. Она может принимать самолеты МиГ-29 и Су-25.

Кроме того, указывается, что КНДР имеет богатый опыт строительства подземных сооружений. В 1970-х были обнаружены несколько тоннелей, ведущих к границе с Южной Кореей и даже заходящих на ее территорию. Также рассказывается о сотнях бункеров для размещения войск и высшего руководства страны.