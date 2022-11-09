Антонов объяснил интерес США вести войну на истощение с Россией руками украинцев

Посол Антонов заявил, что США стремятся заработать на массовой продаже оружия

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Америка экономически заинтересована в конфликте между Киевом и Москвой. Его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, США стремятся «снять сливки» с зарубежных поставок вооружений. Антонов уверен, что впоследствии Белому дому не удастся уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей. «Однако США продолжают с маниакальным упорством придерживаться тактики войны на истощение. Изматывание всех – украинцев, россиян, европейцев. А также рядовых американцев. Как говорится, война с Россией "до последнего украинца"», — высказался Антонов.

Ранее Антонов осмотрел блокированную американским правительством российскую дипломатическую собственность в Сан-Франциско, штат Калифорния - резиденцию генерального консула России и здание самого генконсульства. Эти объекты являются собственностью РФ, однако остаются блокированными властями США с 2017 года.

