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06:54, 9 ноября 2022Россия

Антонов объяснил интерес США вести войну на истощение с Россией руками украинцев

Посол Антонов заявил, что США стремятся заработать на массовой продаже оружия

Фото: Russian Embassy in the USA / Globallookpress.com

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Америка экономически заинтересована в конфликте между Киевом и Москвой. Его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, США стремятся «снять сливки» с зарубежных поставок вооружений. Антонов уверен, что впоследствии Белому дому не удастся уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей. «Однако США продолжают с маниакальным упорством придерживаться тактики войны на истощение. Изматывание всех – украинцев, россиян, европейцев. А также рядовых американцев. Как говорится, война с Россией "до последнего украинца"», — высказался Антонов.

Ранее Антонов осмотрел блокированную американским правительством российскую дипломатическую собственность в Сан-Франциско, штат Калифорния - резиденцию генерального консула России и здание самого генконсульства. Эти объекты являются собственностью РФ, однако остаются блокированными властями США с 2017 года.

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Екатерина Подвигина
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