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18:10, 9 ноября 2022Ценности

Девушка нашла дешевую и качественную замену модным ботинкам за 170 тысяч рублей

Британская визажистка Лиза Диксон нашла дешевую замену обуви Balenciaga в Karen Millen

Фото: Tony Tran / Unsplash

Визажистка Лиза Поттер Диксон из Великобритании обнаружила дешевую и качественную замену обуви люксового модного дома Balenciaga и поделилась своей находкой с пользователями TikTok. Видео на эту тему она опубликовала в личном аккаунте, который насчитывает более пяти тысяч подписчиков.

Речь идет о расшитых стразами сетчатых ботфортах на каблуках, стоимость которых составляет 2411 фунтов стерлингов (почти 170 тысяч рублей) в магазинах бренда. «Кто помнит ботинки, которые я недавно примеряла в Balenciaga? Во-первых, они стоят почти 2,5 тысячи фунтов стерлингов, а во-вторых — они такие неудобные. Но в то же время это самая красивая блестящая вещь, которую я видела в жизни», — поделилась девушка, демонстрируя данную обувь на камеру.

На последующих кадрах Диксон рассказала, что нашла идентичную модель в ассортименте марки Karen Millen. По словам героини материала, она продавалась по цене 80 фунтов стерлингов (5,6 тысячи рублей) и оказалась намного комфортнее, чем обувь Balenciaga.

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Видео стало вирусным и набрало почти миллион просмотров. Другие юзеры высказали свой восторг в комментариях под постом. «Туфли Karen Millen не такие высокие, как Balenciaga, и они отлично тебе подходят. Даже их сетка имеет более приятный оттенок», «Их форма намного симпатичнее! На тебе смотрятся отлично», «Я не люблю стразы, но эта обувь просто прекрасна», — похвалили они.

В сентябре крупнейший британский производитель одежды Marks & Spencer (M&S) начал продавать качественные копии туфель французского модного дома Chanel. Одна из пользовательниц TikTok продемонстрировала на видео новые туфли M&S в комбинации с классическими брюками. Речь идет о модели телесного цвета с черным носком и бантом в стиле культовых балеток Chanel с ремешком на пятке.

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Карина Черных
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