Сын бывшего генпрокурора Игорь Чайка передал бизнес в России в доверительное управление

Владелец оператора по вывозу отходов «Хартия», сын бывшего генпрокурора России Игорь Чайка передал часть своего бизнеса в доверительное управление, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Управлять активами бизнесмена с 21 октября назначен его партнер Юрий Пономарев, сообщает РБК. Совместно с Александром Пономаревым и братом бывшего президента Молдавии Александром Додоном он является владельцем «Промышленного экологического оператора» (ПЭО) и компании «Архплей Девелопмент», занимающейся развитием инвестиционно-девелоперских проектов на территории Москвы.

Несмотря на передачу бизнеса, Чайка остается «конечным бенефициаром» долей в компаниях. В пресс-службе «Хартии» подтвердили информацию, указав, что мера никак не отразится на деятельности и стратегии развития оператора.

Передача бизнеса включает 70-процентную долю в «Экогрупп», которая контролирует «Хартию» (70,8 процента), «Инновации света» (90 процентов), «Аква Солид» (99 процентов). Все компании включены в блокирующий санкционный список США (SDN).

Пономарев также получил в управление 49 процентов «ЮБК» (ООО создано в Крыму пять лет назад, в частности, для покупки санатория «Зори России» у управделами президента, пишет РБК) и 40 процентов «Леру», которая предоставляет туристические информационные услуги. Речь также идет о 32 процентах ПЭО и 35 процентов «Архплей Девелопмент».

Игорь Чайка попал под санкции США 26 октября, об этом заявило Министерство финансов страны. Такую реакцию США объяснили тем, что, по их данным, предприниматель участвовал в «дискредитации президента Молдавии Майи Санду и возвращении Молдавии в сферу влияния России». Газета WP заявляла, что Россия использовала компании Чайки в качестве прикрытия для перевода денег сотрудничающим политическим партиям Молдавии.