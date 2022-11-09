Генерал-полковник Виктор Черкесов умер на 73-м году жизни

Бывший руководитель службы наркоконтроля Виктор Черкесов скончался на 73-м году жизни

Бывший руководитель службы наркоконтроля и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Виктор Черкесов скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Депутат выразил соболезнование супруге генерал-полковника Наталье Черкесовой. «Виктор Васильевич был замечательным человеком и настоящим государственником. Вечная ему память!», — добавил Хинштейн.

Как уточняет «Фонтанка», причиной смерти Черкесова стала тяжелая болезнь.

Черкесов родился 13 июля 1950 году в Ленинграде. С 2003 по 2008 год занимал должность директора Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков. В 2008 году стал руководителем Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств. А в 2011 году был избран депутатом Государственной думы.