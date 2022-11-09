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09:21, 9 ноября 2022Бывший СССР

В Днепре загорелись тысячи квадратных метров предприятия

В Днепре после удара загорелось более трех тысяч квадратных метров логистического центра

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

На Украине в городе Днепр после воздушного удара загорелось около трех тысяч квадратных метров логистического центра. Об этом заявил глава Днепропетровской области Валентин Резниченко, передает РИА Новости.

«В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Горело более чем на трех тысячах квадратных метров. Пожарные уже потушили огонь. Разрушены склады предприятия», — заявил Резниченко, не указав название предприятия, которое пострадало ночью 9 ноября.

Российская армия начала наносить систематические удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября. Тогда сирены работали по всей территории, подконтрольной Киеву. С 5 ноября воздушной тревоги во всех областях страны не объявляли.

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Василий Мека
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