В Днепре загорелись тысячи квадратных метров предприятия

В Днепре после удара загорелось более трех тысяч квадратных метров логистического центра

На Украине в городе Днепр после воздушного удара загорелось около трех тысяч квадратных метров логистического центра. Об этом заявил глава Днепропетровской области Валентин Резниченко, передает РИА Новости.

«В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Горело более чем на трех тысячах квадратных метров. Пожарные уже потушили огонь. Разрушены склады предприятия», — заявил Резниченко, не указав название предприятия, которое пострадало ночью 9 ноября.

Российская армия начала наносить систематические удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября. Тогда сирены работали по всей территории, подконтрольной Киеву. С 5 ноября воздушной тревоги во всех областях страны не объявляли.