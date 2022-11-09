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13:17, 9 ноября 2022Мир

Польша отказалась верить в обещания республиканцев ограничить помощь Украине

Замглавы МИД Польши: при победе республиканцев в США поддержка Украины будет продолжена

Фото: Alexander Kubitza / Globallookpress.com

В случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США помощь Украине от Вашингтона продолжится, заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат отказался верить в обещания представителей Республиканской партии США ограничить поддержку Киева. По его мнению, подобные заявления — лишь часть избирательной компании. «Крайние голоса появляются и с левой, и с правой сторон. Но я уверен, что поддержка Украины будет продолжена, потому что это в интересах США», — высказался он.

По словам Пшидача, Варшава старается сохранять конструктивное взаимодействие как с демократами, так и с республиканцами. «С каждой новой администрацией, правящей в Белом доме, польская дипломатия желает иметь наилучшие отношения», — подчеркнул он.

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин заявила, что США не станут больше финансировать Украину в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс. «При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее», — пригрозила она.

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Виктория Кондратьева
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