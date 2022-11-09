Фитнес-клубы столкнулись с нехваткой тренажеров из-за санкций

«Ъ»: крупные поставщики фитнес-оборудования из ЕС и США ушли с российского рынка

Из-за санкций с российского рынка ушло 20 процентов крупных поставщиков спортивного оборудования из Европы и США. В связи с этим фитнес-клубы столкнулись с проблемой нехватки наполнения для залов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Необходимая продукция сейчас доставляется через третьи страны, При этом премиальное оборудование из-за сложностей с поставками подорожало в среднем на 30-40 процентов. Рост расходов, в свою очередь, может повлиять на стоимость абонементов. Поэтому фитнес-клубам приходится переориентироваться на покупку азиатских тренажеров. Для ремонта существующего инвентаря они вынуждены использовать комплектующие ранее вышедшего из строя оборудования. Эксперты отмечают, что для некоторых представителей индустрии это грозит оттоком посетителей, так как многие привыкли заниматься на конкретном оборудовании.

С малым спортивным оборудованием, например, ковриками и гантелями, ситуация обстоит лучше. Их можно закупать у российских производителей. Сейчас в РФ такую продукцию выпускают 300 компаний.

Ранее сообщалось, что после объявления частичной мобилизации в России начали пустеть фитнес-клубы: за неделю продажи клубных карт упали, а от купленных абонементов стали отказываться чаще.