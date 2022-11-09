Маск пообещал много «глупостей» в Twitter в ближайшее время

Илон Маск заявил, что Twitter в ближайшие месяцы будет делать много глупостей

Американский миллиардер, новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что компания в ближайшие месяцы будет делать много глупостей. Об этом он написал в своем микроблоге.

«Обратите внимание, что Twitter будет делать много глупостей в ближайшие месяцы», — отметил он.

По словам предпринимателя, в социальной сети будет сохранено то, что работает, и изменено то, что не работает. Маск также сообщил, что принимает жалобы на работу Twitter.

Ранее Илон Маск заявил в своем аккаунте, что Twitter должен стать самым точным источником информации о мире. Предприниматель подчеркнул, что в этом и заключается миссия соцсети.

