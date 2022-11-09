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22:11, 9 ноября 2022Экономика

Маск пообещал много «глупостей» в Twitter в ближайшее время

Илон Маск заявил, что Twitter в ближайшие месяцы будет делать много глупостей
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Mike Blake / Reuters

Американский миллиардер, новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что компания в ближайшие месяцы будет делать много глупостей. Об этом он написал в своем микроблоге.

«Обратите внимание, что Twitter будет делать много глупостей в ближайшие месяцы», — отметил он.

По словам предпринимателя, в социальной сети будет сохранено то, что работает, и изменено то, что не работает. Маск также сообщил, что принимает жалобы на работу Twitter.

Ранее Илон Маск заявил в своем аккаунте, что Twitter должен стать самым точным источником информации о мире. Предприниматель подчеркнул, что в этом и заключается миссия соцсети.

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Марина Совина
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