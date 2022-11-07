Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:11, 7 ноября 2022Интернет и СМИ

Маск высказался о миссии Twitter

Илон Маск заявил, что Twitter должен стать самым точным источником информации о мире

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск, новый владелец социальной сети Twitter, заявил в своем аккаунте, что она должна стать самым точным источником информации о мире.

«Twitter безоговорочно должен стать самым точным источником информации о мире», — высказался миллиардер. Маск подчеркнул, что в этом и заключается миссия Twitter.

Ранее представители социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвали усилить контроль за Twitter после покупки компании Илоном Маском.

Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября. 28 октября стало известно, что предприниматель возглавил компанию и уволил прежнее руководство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
На Западе начали обсуждать условия мира между Россией и Украиной
Американский KC-46 получил повреждения во время дозаправки F-15
Премьера европейской страны уличили в прослушке известных политиков
Маск высказался о миссии Twitter
Раскрыты главные угрозы для кожи в холодное время года
Тела погибших в давке в Сеуле россиянок доставили в Россию
Полная блогерша показала жировые складки в облегающей одежде назло хейтерам
В Китае призвали Запад отступить из-за «невероятной» российской ракеты
Экономист спрогнозировал цены на бензин в России
Американский сенатор отказался баллотироваться на пост президента США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.