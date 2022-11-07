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00:28, 7 ноября 2022Интернет и СМИ

В ФРГ призвали усилить контроль за Twitter после покупки Маском

Handelsblatt: СДПГ ФРГ призвала усилить контроль за Twitter после покупки компании Маском

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Представители социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвали за усиление контроля за Twitter после покупки компании американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

«Я считаю, что тот факт, что Twitter теперь будет захвачен кем-то, кто хочет еще больше использовать соцсеть в политических целях, является очень проблематичным», — заявил сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль.

Политик подчеркнул, что если плюрализм мнений продолжит подвергаться нападкам, власти должны будут принять последовательные меры.

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Парламентарий от СДПГ Йенс Циммерман назвал текущее развитие событий «чрезвычайно критичным». При сокращении штата вдвое компания не сможет соответствовать законодательным требованиям в отношении модерации контента и рассмотрения жалоб в Европ, пишет Handelsblatt.

«Федеральное ведомство по делам юстиции должно взять Twitter под более жесткий контроль и в случае нарушений действовать быстро и решительно», — отметил Циммерман, уточнив, что если руководство не выполнит требования, будут штрафы не только против компании, но и против топ-менеджеров.

6 ноября один из основателей социальной сети Twitter, ее генеральный директор Джек Дорси, отреагировал на массовые увольнения сотрудников при новом руководителе, предпринимателе Илоне Маске и заявил о своей ответственности за происходящее.

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Юлия Мискевич
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