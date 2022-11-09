В Эстонии увеличилось количество нуждающихся граждан из-за беженцев с Украины

В Эстонии увеличилось количество нуждающихся в продуктах граждан из-за беженцев с Украины

В Эстонии увеличилось количество нуждающихся в продуктовой помощи граждан из-за беженцев с Украины. Об этом заявила советник по коммуникации эстонского Министерства социальных дел Ирина Кузина, пишет ERR.

Согласно данным отдела статистики и анализа ведомства, приезд украинцев в страну повлиял на рост числа жителей, которым не хватает продуктов, так как украинским гражданам предоставляют временную защиту, предусматривающую такие же права на пособия от государства, как и у эстонцев.

«Теперь в списке расходов учитывают те деньги, которые люди выплачивают банкам за кредиты на жилье, и за счет этого база получателей расширилась. Людям стало проще попасть в список тех, кому нужна помощь», — добавила Кузина. Уточняется, что значительное влияние на финансовое положение также оказал рост цен на электроэнергию. Как сообщает ERR, Продуктовый банк обеспечит наборами продуктов 26 тысяч человек.

Ранее эстонцам рассказали, как экономить на еде. Граждан Эстонии призвали самостоятельно готовить. Кроме того, им посоветовали покупать молочную продукцию без добавок, чтобы получилась «еда, содержащая меньшее количество добавленных сахаров», которая, «скорее всего, (...) будет дешевле магазинного сладкого йогурта».