Европейские страны достигли соглашения по глобальной проблеме

Страны ЕС подписали соглашение о сокращении вредных выбросов

Европейский союз достиг соглашения по проблеме глобального потепления и принял закон о сокращении вредных выбросов в атмосферу к концу десятилетия. Об этом сообщает Reuters.

Документ получил название «Положение о распределении усилий» (Effort Sharing Regulation). В нем говорится о целях стран ЕС по сокращению выбросов среди прочего от транспорта, отопления зданий, сельского хозяйства и отходов. По новому закону, выбросы от этих областей должны сократиться на 40 процентов в сравнении с 2005 годом.

Соглашение стало частью плана Евросоюза по сокращению выбросов на 55 процентов к 2030 году относительно показателя 1990-го. К 2050 году страны планирует достичь нейтральности. Закон должен обеспечить справедливый вклад всех членов ЕС в решение проблемы — более богатые страны должны сократить выбросы на 50 процентов, а те, у кого меньше ресурсов, — на 10 процентов.

В сентябре 2022 года в Европейском союзе захотели обновить Парижское соглашение о глобальной проблеме изменения климата и поставить перед собой более амбициозные цели. Участники планировали к 2030 году сократить выбросы в атмосферу на 55 процентов, теперь разницу хотят повысить на несколько процентных пунктов.