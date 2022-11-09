Престарелый фермер упал в грязь и несколько дней не мог из нее выбраться

7 News: 95-летний фермер из Австралии упал с трактора, лежал в поле несколько дней и выжил

95-летний фермер из австралийского штата Квинсленд случайно упал с трактора и несколько дней не мог выбраться из грязи. Об этом сообщает 7 News.

Престарелого мужчину, беспомощно лежащего в поле, обнаружил сосед. Представитель службы скорой помощи Шон Брайт рассказал, что фермер находился в измененном состоянии сознания, страдал от гипотермии и обезвоживания.

Пострадавшего доставили в больницу в серьезном, но стабильном состоянии. По словам Брайта, трудно поверить, что мужчина не только выжил, но и относительно нормально себя чувствует. «Очевидно, это очень стойкий джентльмен, — добавил он. — Он сам работает на своей ферме».

Ранее сообщалось, что 84-летняя Перл Рэдклифф из американского штата Техас пропала на двое суток и была найдена без сознания со своей собакой. Предполагается, что питомец находился рядом с хозяйкой все время и охранял ее, пока она лежала на асфальте.