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11:11, 9 ноября 2022Россия

17-летний россиянин провалился в шахту лифта в недостроенном доме

В Петербурге 17-летний студент колледжа провалился в шахту лифта в недостроенном доме

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 17-летний студент колледжа провалился в шахту лифта в недостроенном доме по проспекту Стачек. Об этом сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Россиянина доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у юноши закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, ушиб головного мозга и травмы грудной клетки.

Кроме того, при падении студент колледжа сломал большую берцовую кость и предплечье. Сотрудники полиции уже начали разбираться в случившемся.

Ранее сообщалось, что лифт с мужчиной, женщиной и ребенком сорвался с четвертого этажа в жилом доме в Иркутске. Никто из находящихся в лифтовой кабине значительно не пострадал.

Следователи организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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Анна Щербакова
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