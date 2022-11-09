17-летний россиянин провалился в шахту лифта в недостроенном доме

В Петербурге 17-летний студент колледжа провалился в шахту лифта в недостроенном доме

В Санкт-Петербурге 17-летний студент колледжа провалился в шахту лифта в недостроенном доме по проспекту Стачек. Об этом сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Россиянина доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у юноши закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, ушиб головного мозга и травмы грудной клетки.

Кроме того, при падении студент колледжа сломал большую берцовую кость и предплечье. Сотрудники полиции уже начали разбираться в случившемся.

Ранее сообщалось, что лифт с мужчиной, женщиной и ребенком сорвался с четвертого этажа в жилом доме в Иркутске. Никто из находящихся в лифтовой кабине значительно не пострадал.

Следователи организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).