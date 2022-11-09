Японский производитель грузовиков задумал уйти из России

Производитель грузовиков и пикапов Isuzu задумал покинуть российский рынок

Компания Isuzu, производящая грузовики и пикапы, заявила на пресс-конференции, посвященной результатам текущего финансового года, что рассматривает возможность ухода из России. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Японский производитель приостановил производство на заводе в Ульяновске в марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. Компания задумалась о том, чтобы покинуть российский рынок, поскольку до сих пор перспективы восстановления работы предприятия остаются неопределенными.

Isuzu начала производство автомобилей в Ульяновской области в 2008 году. Объем производства в России составляет около одного процента от общемирового. В 2021 году в Ульяновске было выпущено 3,7 тысячи автомобилей, в 2022 году планировалось увеличить производство на 50 процентов. Однако весной 2022-го российское подразделение АО «Исузу Рус» приостановило выпуск машин.

Ранее другой крупный японский производитель автомобилей Nissan сообщил о списании 24,1 миллиарда иен (164,5 миллиона долларов) во втором квартале 2022 финансового года из-за ухода из России. На фоне этих потерь чистая прибыль концерна сократилась на 68 процентов по сравнению с тем же кварталом 2021 года, до 17,4 миллиарда иен (118,5 миллиона долларов).