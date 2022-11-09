Раскрыта динамика стоимости квадратного метра в новостройках Москвы

Стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке Москвы увеличилась на 19,7 процента

В третьем квартале 2022 года цена квадратного метра жилья в Москве на первичном рынке в среднем выросла на 19,7 процента относительно аналогичного периода 2021 года. Динамику стоимости раскрыла «Российская газета» со ссылкой на данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области (Мосстата).

Сильнее всего стоимость квадратного метра увеличилась у элитного жилья — в таких квартирах за год он подорожал на 25,1 процента. «Квадрат» в новостройках улучшенного качества за указанный период вырос в цене на 16,4 процента, а квадратный метр типового жилья — на 10,5 процента. По итогам третьего квартала нынешнего года среднюю стоимость «квадрата» типового жилья оценили в 324,2 тысячи рублей, улучшенного качества — в 336,8 тысячи рублей, а элитного — в 413 тысяч. При этом средняя стоимость элитных объектов выросла на 21,8 процента, улучшенных — на 7,5 процента, а типовых — на 6,5.

В ноябре аналитики центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» предсказали, что в ближайшие год-два цены на первичном и вторичном рынках жилья Москвы могут снизиться на 30 процентов, достигнув уровня 2020 года. Основной причиной такой тенденции специалисты назвали падение спроса — по итогам октября 2022 года в столице купили на 22 процента меньше вторичного жилья, чем в аналогичный период 2021-го.