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13:22, 9 ноября 2022Забота о себе

Врач оценила эффективность необычного способа похудения

Эндокринолог Елизавета Дзантиева назвала диету с острыми блюдами опасной для здоровья

Фото: Tyler Nix / Unsplash

Диета с острыми блюдами неэффективна и опасна для здоровья, рассказала эндокринолог, диетолог Елизавета Дзантиева. В интервью изданию «Доктор Питер» врач оценила эффективность необычного способа похудения и назвала ложными несколько мифов о питании.

Мнение, что острые блюда помогают худеть, ускоряя обмен веществ, не соответствует реальности, заявила эндокринолог. Она пояснила, что при острой диете метаболизм ускоряется всего на два процента. Это происходит за счет временного усиления кровообращения и повышения температуры тела.

Чтобы этот метод реально помогал, нужно постоянно есть очень большое количество перца чили, а это опасно для желудка! Поэтому замените острое зеленым чаем — эффекты в отношении метаболизма у них примерно равны, а для пищеварения и всего организма этот напиток гораздо полезнее

Елизавета Дзантиеваэндокринолог, диетолог

Дзантиева назвала несостоятельным убеждение, что если есть на ночь, то можно набрать лишний вес. Она отметила, что время приема пищи не играет большой роли. Главное — не превышать суточный калораж. Поэтому если на ночь съесть легкий салат и выпить стакан кефира, ничего страшного не произойдет.

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Эндокринолог предупредила, что чем ниже суточная калорийность блюд, тем медленнее обмен веществ у человека. Если количество калорий снизить резко, организм так же резко перейдет в режим энергосбережения и замедлит метаболизм, чтобы тратить меньше энергии. При этом сжигаться будет не жир, а мышцы. Кроме того, по словам Дзантиевой, голод провоцирует срывы и стресс, а после завершения диеты сброшенные килограммы быстро вернутся.

Дзантиева рассказала, что с возрастом обмен веществ становится медленным у мужчин и женщин. Поэтому главное для пожилых людей — быть активными, не сидеть в четырех стенах. По ее словам, на пользу пойдет любая деятельность — от уборки до длительных прогулок.

Также эндокринолог напомнила главное правило для успешной борьбы с лишним весом. По ее словам, для похудения нужно создать дефицит калорий, то есть сжигать калорий больше, чем организм получает с пищей.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, кому можно спокойно ужинать после шести часов вечера. Она отметила, что поздний прием пищи не навредит тем, кто поздно ложится спать.

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Вера Владзиевская
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