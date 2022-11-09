Огромный осьминог обнял учительницу и попал на видео

CTV News: встреча учительницы с огромным осьминогом попала на видео

Канадская учительница Андреа Хампфрис опубликовала запись, на которой видно, как во время погружения под воду ее обнял огромный осьминог. Об этом сообщает CTV News.

Хампфрис занимается дайвингом 12 лет и совершила более 675 погружений. Во время очередного погружения у берегов острова Ванкувер ее сопровождали несколько знакомых дайверов, в том числе человек, никогда не видевший осьминогов. «Нашей целью было найти для него осьминога, — рассказала она. — Мы надели оборудование, погрузились в воду. Через три минуты я заметила осьминога, который просто сидел на дне и даже не скрывался».

Встреча с головоногим моллюском попала на видео. На записи виден огромный осьминог с щупальцами длиной более метра и телом, которое по величине немного превосходит баскетбольный мяч. Он направился к подруге Хампфрис, а затем поприветствовал и саму канадку, полностью обхватив щупальцами ее камеру.

«Он протянул щупальца, чтобы прикоснуться к моему лицу, а затем в какой-то момент подобрался ближе ко мне и обнял меня», — утверждает женщина. По ее словам, щупальца обвили все ее тело и прикоснулись к ее губам.

Хампфрис надеется, что история ее встречи с осьминогом привлечет внимание к красоте подводной жизни и необходимости защиты обитателей подводного мира. Женщина планирует вновь посетить это место и надеется снова встретиться с осьминогом

Ранее сообщалось, что в прибрежном городе Дансборо, Австралия, огромный осьминог подкрался к купальщику и облепил щупальцами его шею. Из-за запотевших очков мужчина не смог понять, что произошло, поэтому поспешил выйти на берег.