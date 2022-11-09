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06:59, 9 ноября 2022Забота о себе

Раскрыт способ достичь вагинального оргазма во время секса

Сексолог Уайт: достичь вагинального оргазма помогут дыхательные практики и мастурбация

Фото: unsplash

Достичь вагинального оргазма во время секса с проникновением помогут мастурбация и дыхательные практики, заявила клинический сексолог Мегвин Уайт. Способы, помогающие усилить наслаждение во время полового контакта, она раскрыла изданию Popsugar.

По мнению Уайт, чтобы получить удовольствие от вагинального секса, необходимо пересмотреть ожидания от него. В первую очередь стоит запомнить, что интимная близость — это не просто физическая стимуляция половых органов. Поскольку возбуждение зарождается в мозге, достичь оргазма зачастую мешают психологические проблемы. Чтобы раскрепоститься, сексолог посоветовала женщинам лучше познакомиться с собственным телом: изучить его анатомию, эрогенные зоны, клитор, найти точку G. Оптимальным способом для этого она назвала мастурбацию.

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Уайт рекомендовала всем новичкам в мастурбации начать с дыхательных практик, которые помогут настроиться на изучение собственных желаний, и только затем переходить к исследованию тела. «Вы можете начать с прикосновения к своим эрогенным зонам, чтобы усилить возбуждение, например, к соскам, груди, шее и бедрам. Затем используйте пальцы или секс-игрушку. Требуется время, чтобы найти то, что нравится именно вам, поэтому будьте терпеливы», — отметила она.

Еще одной важной составляющей оргазма является общение перед сексом, продолжила специалистка. По ее словам, важно честно обсудить с партнером все потребности и желания. Это позволит укрепить доверие и расслабиться.

По словам Уайт, можно попробовать синхронизировать свое дыхание с дыханием партнера перед прелюдией и сексом. «Положите руки на грудь партнера, почувствуйте биение его сердца, вдохните на три счета, затем выдохните на три и повторяйте, пока не почувствуете расслабление и связь», — объяснила она.

Уайт также советует перестать постоянно думать об оргазме и о том, наступит ли он. Это, по ее мнению, лишь затрудняет его достижение, поскольку вызывает постоянное чувство тревоги.

Ранее сексолог Анастасия Яхонт дала необычные советы по пробуждению «спящего» женского либидо. Среди прочего, по ее словам, повысить уровень сексуального влечения можно при помощи горячей ванны и киндер-сюрприза.

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Наталья Обрядина
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