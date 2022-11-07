Сексолог дала необычные советы по пробуждению «спящего» женского либидо

Сексолог Анастасия Яхонт: «спящее» либидо можно попробовать разбудить киндер-сюрпризом

Сниженное сексуальное влечение можно попробовать разбудить разными методами, например, киндер-сюрпризом или горячей ванной, рассказала сексолог Анастасия Яхонт. Необычные советы по пробуждению «спящего» женского либидо она дала в беседе с изданием Life.

По ее словам, при снижении либидо из-за тревожных мыслей, гормонов, недавних родов не стоит давить на себя и заставлять заниматься сексом через силу. Она порекомендовала женщинам позаботиться о себе, своем теле и спокойствии.

«Побудь одна, создай для себя праздник, сходи куда-нибудь, красиво нарядись, скажи своему отражению красивые слова, купи себе цветов, может, аромат новый купи, даже маленькую безделушку, даже киндер-сюрприз. А в конце дня улягся в горячую ванну, наполненную пеной, зажги свечи, включи музыку и погладь себя, поговори с собой, поплачь, подумай о себе, ты — свой центр вселенной», — посоветовала Яхонт.

Сексолог порекомендовала не забывать о прелюдиях и не зацикливаться на оргазме. «Часто мы сконцентрированы на оргазме, на том, чтобы прийти к финишу, и тогда мы считаем секс успешным. А попробуйте наслаждаться процессом, думать о том, где приятнее всего, где в теле хочется погладить, где горит огнем. Живите в моменте этих ощущений, запоминайте их», — попросила сексолог.

Кроме того, она посоветовала читать эротическую литературу и не отказывать себе в реализации сексуальных фантазий и покупках секс-игрушек.

Ранее сексолог Татьяна Славина назвала причины симуляции мужского оргазма. По ее словам, мужчины имитируют оргазм, как и женщины, и зачастую они делают это из-за стресса и усталости.