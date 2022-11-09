Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:31, 9 ноября 2022Ценности

Отросшие корни волос стали трендом благодаря Ким Кардашьян

Hypebae: отросшие корни волос стали трендом благодаря предпринимательнице Ким Кардашьян

Фото: David Swanson / Reuters

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян ввела в моду новое окрашивание волос. Об этом сообщает Hypebae.

Знаменитость регулярно появляется на публике со светлыми волосами и отросшими темными корнями. Так, например, предпринимательница посетила церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards, которая состоялась в Нью-Йорке, с упомянутой прической в сочетании с полупрозрачным облегающим платьем.

Помимо этого, Кардашьян регулярно делится с фанатами вариациями причесок с указанным окрашиванием, начиная от длинных волос, заканчивая стрижкой каре. По мнению модных редакторов, таким образом отросшие корни вскоре станут трендом благодаря телезвезде.

В июле звездные парикмахеры Миа Сантьяго и Никки Нелмс из Нью-Йорка перечислили лучшие прически на осень 2022 года. По словам стилистов, в грядущем сезоне будут особенно популярны прически в стиле 1990-х годов и гладкие пучки с тугим узлом, кудри в стиле ретро и мягкие небрежные волны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В Совфеде ответили на вопрос о налаживании диалога с США после выборов
Лидер республиканцев заявил о возвращении контроля над палатой представителей
Молодые люди проверили остроту своего мачете в сквере в Подмосковье
В Yappy прокомментировали сообщения об утечке данных
Отросшие корни волос стали трендом благодаря Ким Кардашьян
Самый сексуальный мужчина в мире рассказал о желании создать семью
Стало известно о взрывах в Николаеве
В МИД упрекнули США в кризисе избирательной системы
Генерал-полковник Виктор Черкесов умер на 73-м году жизни
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.