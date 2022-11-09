Отросшие корни волос стали трендом благодаря Ким Кардашьян

Hypebae: отросшие корни волос стали трендом благодаря предпринимательнице Ким Кардашьян

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян ввела в моду новое окрашивание волос. Об этом сообщает Hypebae.

Знаменитость регулярно появляется на публике со светлыми волосами и отросшими темными корнями. Так, например, предпринимательница посетила церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards, которая состоялась в Нью-Йорке, с упомянутой прической в сочетании с полупрозрачным облегающим платьем.

Помимо этого, Кардашьян регулярно делится с фанатами вариациями причесок с указанным окрашиванием, начиная от длинных волос, заканчивая стрижкой каре. По мнению модных редакторов, таким образом отросшие корни вскоре станут трендом благодаря телезвезде.

В июле звездные парикмахеры Миа Сантьяго и Никки Нелмс из Нью-Йорка перечислили лучшие прически на осень 2022 года. По словам стилистов, в грядущем сезоне будут особенно популярны прически в стиле 1990-х годов и гладкие пучки с тугим узлом, кудри в стиле ретро и мягкие небрежные волны.