Секретарь Совбеза Патрушев заявил о желании США завершить процесс десуверенизации Европы

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о желании США завершить процесс десуверенизации Европы и превратить ее в подобие американской колонии. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, Соединенные Штаты начали процесс десуверенизации Европы 100 лет назад, в канун Первой мировой войны. «По сути, [хотят] превратить Европу в подобие американской колонии», — подчеркнул Патрушев.

Ранее Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани провели переговоры в Тегеране. Они обсудили вопросы противостояния США, безопасности, конфликта на Украине и другие темы.

Раскрывая подробности визита Патрушева, издание Hamshahri Online указало, что стороны обсуждали сотрудничество в ближневосточном регионе и угрозы, с которыми сталкиваются Москва и Тегеран.