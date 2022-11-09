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15:54, 9 ноября 2022Россия

Патрушев заявил о желании США завершить процесс десуверенизации Европы

Секретарь Совбеза Патрушев заявил о желании США завершить процесс десуверенизации Европы

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о желании США завершить процесс десуверенизации Европы и превратить ее в подобие американской колонии. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, Соединенные Штаты начали процесс десуверенизации Европы 100 лет назад, в канун Первой мировой войны. «По сути, [хотят] превратить Европу в подобие американской колонии», — подчеркнул Патрушев.

Ранее Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани провели переговоры в Тегеране. Они обсудили вопросы противостояния США, безопасности, конфликта на Украине и другие темы.

Раскрывая подробности визита Патрушева, издание Hamshahri Online указало, что стороны обсуждали сотрудничество в ближневосточном регионе и угрозы, с которыми сталкиваются Москва и Тегеран.

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Сергей Истомин
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