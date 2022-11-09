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07:50, 9 ноября 2022Мир

На нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии вспыхнул пожар

В Калифорнии на нефтеперерабатывающем заводе Chevron вспыхнул пожар
СюжетПожары в Калифорнии:

Фото: Beatriz Ciscar / Globallookpress.com

Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron, расположенном в городе Эль-Сегундо, штат Калифорния. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщение о возгорании было получено оперативными службами около 18:13 по местному времени (05:13 по московскому времени). Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.

Это уже второй пожар на крупных промышленных объектах в США за два дня. 7 ноября вспыхнул химический завод в американском городе Брансуик (в округе Глинн штата Джорджия). После того как на предприятии прогремела серия взрывов, местные власти эвакуировали жителей прилегающих к нему населенных пунктов.

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Екатерина Подвигина
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