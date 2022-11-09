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12:19, 9 ноября 2022Забота о себе

Женщина узнала об измене мужа и решилась кардинально изменить свою жизнь

Женщина решилась на развод после измены мужа, но получила неожиданный совет в сети

Фото: Shutterstock

Пользовательница британского форума Mumsnet рассказала в сети об измене мужа, подтолкнувшей ее к решению подать на развод. Она признала, что для этого ей придется кардинально изменить свою размеренную жизнь, и получила неожиданный совет.

Молодая женщина, назвавшая себя ником StillBreathingjust, утверждает, что ее жизнь рухнула в одночасье после измены мужа. «Он предал семью, разрушил все, чтобы порадовать свой член», — эмоционально написала она на форуме, добавив, что развода не избежать.

Она не стала скрывать, что во многом зависит от изменщика, ведь машины, компьютеры, телефоны, — все принадлежит его компании. «После развода я ничего не смогу позволить себе из-за дороговизны, — эмоционально заявила она. — Я посмотрела на цены — и в шоке! Однако о примирении не может быть и речи. Особенно я расстроена из-за детей».

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Под ее публикацией в считаные часы появилось множество комментариев. Те, кто пережил подобное предательство, посоветовали ей выдохнуть, успокоиться и взять перерыв, чтобы привести мысли в порядок.

Подобная история случилась у меня три месяца назад. Приготовьтесь к тому, что мужчина изменится до неузнаваемости, когда поймет, что вы серьезно настроены на развод. В этот момент ничего не делайте поспешно, но надерите ему зад

rockingbirdпользователь Mumsnet

Еще одна комментатор вспомнила, что пережила развод после измены мужа шесть лет назад. В то время она была в отчаянии, но за прошедшие годы сумела наладить жизнь: купить собственный дом, накопить деньги и найти любимого мужчину.

Ваш муж — эгоистичный идиот. Он обязан обеспечивать детей и оплачивать расходы на их образование

Fireandflames666пользователь Mumsnet

В одном из комментариев прозвучал неожиданный совет: «Возможно, меня закидают камнями, но я все равно спрошу. Вы все еще любите друг друга? Возможно, не стоит из-за одной ошибки рушить жизнь? Может, вам следует все обсудить и простить ошибку оступившегося супруга?»

Другие комментаторы не поддержали автора этой идеи, возразив, что измена — это не ошибка, а осознанный выбор.

Ранее на форуме Reddit мужчины попросили не осуждать их за обычные поступки. Они отметили, что не понимают критики в свой адрес, если рассказывают о детских травмах или прогулках с детьми.

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Алиса Дмитриева
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