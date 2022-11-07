Мужчины попросили перестать их осуждать за обычные поступки

На Reddit попросили перестать осуждать мужчин за прогулки с детьми и сексуальные травмы

Мужчины с форума Reddit попросили перестать осуждать их за рассказы о сексуальных травмах и прогулки с детьми. Разговор о понимании в отношении некоторых обычных поступков и привычек мужчин завязался в сети после соответствующего вопроса одного из подписчиков раздела AskReddit.

Часть пользователей указали на то, что на них косо смотрят, когда они общаются со своими детьми — взрослыми или маленькими.

Несколько лет назад мы с моей 16-летней дочерью гуляли по парку развлечений, а она любит брать меня за руку или под руку. Как на меня тогда смотрели — то с отвращением, то с одобрением, — вспоминать неприятно johnnyfiend пользователь Reddit

Просто побыть одному с ребенком. Присматривать за собственными детьми без их матери поблизости. Все думают, что мужчины какие-то уроды, которые не умеют присматривать за детьми soobidoobi пользователь Reddit

Другие пожаловалась, что мужчины часто сталкиваются с критикой, когда высказываются о важных для себя вещах.

Хотелось бы делать комплименты друг другу SuvenPan пользователь Reddit

Хотелось бы говорить о своей сексуальной травме. А я даже с терапевтом не могу поделиться аноним

Ранее мужчины на Reddit признались, что в женщинах их больше всего удивили чувствительность клитора и интенсивность выпадения волос. Свои неожиданные открытия о женщинах они перечислили в ответ на соответствующий вопрос одного из пользователей форума.