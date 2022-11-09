Прокуратура Норвегии предъявила обвинение задержанному россиянину

NRK: прокуратура Норвегии предъявила обвинение задержанному за съемку с дрона россиянину

Прокуратура Норвегии предъявила обвинение гражданину России, задержанному в стране за съемку с использованием дрона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию NRK.

По информации издания, россиянин использовал беспилотник в семи разных местах Западной Норвегии в период между 13 и 22 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали его в Улленсванге, на данный момент он находится в тюрьме Бергена.

О задержании бизнесмена Андрея Якунина стало известно 19 октября. Его обвинили в запуске беспилотника во время отдыха на Шпицбергене в конце августа. Позже посольство России в Норвегии подтвердило эту информацию, отметив, что за помощью бизнесмен не обращался.