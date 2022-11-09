Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:19, 9 ноября 2022Мир

Прокуратура Норвегии предъявила обвинение задержанному россиянину

NRK: прокуратура Норвегии предъявила обвинение задержанному за съемку с дрона россиянину

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Прокуратура Норвегии предъявила обвинение гражданину России, задержанному в стране за съемку с использованием дрона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию NRK.

По информации издания, россиянин использовал беспилотник в семи разных местах Западной Норвегии в период между 13 и 22 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали его в Улленсванге, на данный момент он находится в тюрьме Бергена.

О задержании бизнесмена Андрея Якунина стало известно 19 октября. Его обвинили в запуске беспилотника во время отдыха на Шпицбергене в конце августа. Позже посольство России в Норвегии подтвердило эту информацию, отметив, что за помощью бизнесмен не обращался.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра
Беременная певица Ханна ответила на вопрос про пол ребенка
Стало известно о решении Путина не ехать на саммит G20
Росавиация проверит состояние около 600 иностранных самолетов до конца года
В России высказались о важности переговоров с США
Заживо сжегших пенсионера двоих россиян приговорили к длительным срокам
Петербуржцы потеряли интерес к покупке одного типа недвижимости
Психолог разоблачила трюки экстрасенсов
Власти приграничного региона сообщили об очередном обстреле ВСУ
Захарова заявила о расколе США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.