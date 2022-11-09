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11:06, 9 ноября 2022Наука и техника

Обнаружен самый яркий радиогромкий квазар

Европейские астрономы обнаружили новый радиогромкий квазар PSO J191+86

Изображение: Belladitta et al, 2022

Европейские астрономы сообщили об обнаружении нового радиогромкого квазара PSO J191.05696+86.43172 (PSO J191.05696), который оказался одним из самых ярких объектов такого рода. Об открытии сообщается в препринте статьи, опубликованной в репозитории arXiv.

Красное смещение PSO J191+86 составляет 5,32, что соответствует времени пути светового луча 12,5 миллиарда лет и сопутствующему расстоянию, учитывающему продолжающееся расширение Вселенной, 26,4 миллиарда световых лет. Квазары, которые находятся на таком большом расстоянии, являются самыми яркими и удаленными компактными объектами в наблюдаемой Вселенной. Они представляют собой чрезвычайно активные ядра галактик со сверхмассивными черными дырами, вокруг которых вращаются аккреционные диски.

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Квазары подразделяют на радиотихие и радиогромкие в зависимости от силы радиоизлучения, при этом радиогромкие квазары составляют всего 10 процентов от общего числа этих объектов. PSO J191+86 демонстрирует возможный пик радиоспектра около 1 гигагерца в системе покоя Земли, что соответствует 6,3 гигагерц в системе покоя фотонов, которые путешествовали сквозь расширяющееся пространство Вселенной. Если эти значения подтвердятся дальнейшими наблюдениями, то новооткрытый квазар окажется самым мощным из когда-либо обнаруженных радиогромких источников с гигагерцовым спектром с большим красным смещением.

Кинетический возраст радиоджетов PSO J191+86 находится в диапазоне от 150 до 460 лет. Это предполагает, что квазар может быть одним из самых молодых источников излучения на таком большом расстоянии. Линейный размер квазара составляет 10-30 парсек (32-100 световых лет). Однако большая рентгеновская светимость и другие параметры рентгеновского излучения типичны для блазаров ранней Вселенной — разновидности квазаров, чьи джеты направлены в сторону наблюдателя.

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Александр Еникеев
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