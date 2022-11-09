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10:56, 9 ноября 2022Экономика

«МегаФон» откроет абонентам безлимитный доступ к маркетплейсам 11 ноября

«МегаФон» обеспечит безлимитный доступ к маркетплейсам в день распродаж

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

«МегаФон» предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет для покупок на крупных российских маркетплейсах во Всемирный день шопинга и масштабных распродаж 11 ноября. Абоненты смогут совершать покупки на Wildberries, Ozon и Lamoda, не думая о потраченных гигабайтах, говорится в сообщении оператора связи.

Безлимитный доступ будет действовать в течение суток, он заработает автоматически у всех абонентов с положительным балансом счета.

По статистике «МегаФона», наибольшим спросом у россиян в день распродаж пользуются одежда и обувь. Вторая по популярности категория — бытовая техника и электроника, также в этот день активно покупают детские товары и книги. Мобильный интернет-трафик в крупных онлайн-магазинах 11 ноября обычно возрастает в полтора-два раза по сравнению с обычными днями.

По словам директора по продуктовому маркетингу «МегаФона» Дмитрия Рудских, в 2021 году в день распродаж клиенты оператора потратили вдвое больше гигабайт, чем годом ранее, при этом число посетителей маркетплейсов выросло в полтора раза. «Мы видим, что эта акция привлекает все больше наших абонентов и в этом году решили сделать шопинг еще более удобным, отменив плату за мобильный интернет», — добавил он.

Распродажа, приуроченная ко Всемирному дню шопинга, стартовала и в собственном интернет-магазине МегаФона, который теперь интегрирован в приложение для абонентов. Скидки действуют более чем на 700 товаров. Совершая покупки из личного кабинета, есть возможность отслеживать статус заказа, он обновляется автоматически.

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Татьяна Романова
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