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06:00, 9 ноября 2022Интернет и СМИ

Парень оригинально отомстил бывшей возлюбленной и изменил всю свою жизнь

Парень начал работать с любимым музыкантом бывшей девушки, чтобы отомстить ей

Фото: Khamkéo Vilaysing / Unspash

Пользователь Reddit поделился историей, как оригинально отомстил бывшей возлюбленной, которая бросила его и ушла к их общему другу. Движимый злобой, он решил начать работать с любимым музыкантом девушки, чтобы она постоянно натыкалась на упоминание экс-бойфренда в социальных сетях. Однако, воплотив свой план, парень обнаружил, что благодаря этому познакомился со множеством интересных людей и изменил свою жизнь в лучшую сторону.

Герой истории объяснил, что его бывшей возлюбленной и ее новому бойфренду очень нравится один диджей, но не уточнил, о ком именно идет речь. «У моей бывшей есть огромная татуировка с этим диджеем, она любит его больше всего на свете», — рассказал автор поста.

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Парень добавил, что встречался с девушкой на протяжении многих лет и планировал жениться на ней. Однако когда рассказчик начал много работать, она отдалилась от него и сблизилась с их общим другом, что в итоге и привело к расставанию. После этого, по словам героя истории, девушка попыталась настроить против него всех общих друзей и делала другие вещи, которые он счел ужасными: в частности, тратила его деньги на своего нового возлюбленного, а также неоднократно плохо отзывалась об экс-партнере в соцсетях.

Автор поста признался, что период после расставания был самым мрачным в его жизни. «Но я продолжал напоминать себе, что я должен пережить своих врагов. А хорошо прожитая жизнь — это лучшая месть», — добавил рассказчик.

Ради возмездия бывшей возлюбленной парень, который раньше работал с известными музыкантами в качестве фотографа и видеографа, обратился к старым знакомым и вышел на команду диджеев, которые предложили ему работу, на которую он согласился. Герой истории уточнил, что теперь он не только зарабатывает хорошие деньги, делая то, что приносит ему удовольствие, но и получает удовлетворение от того, что его бывшая возлюбленная и ее новый бойфренд наверняка узнают о его успехах из социальных сетей.

«И хотя изначально моей мотивацией было чистое зло, я очень рад снова следовать за своей мечтой, иметь возможность раскрывать свой творческий потенциал и встречать так много удивительных людей», — заключил автор поста.

В комментариях многие пользователи поддержали рассказчика. «Лучшая месть — это успех», — написал один из них. «Единственная причина, по которой я не заблокировал в соцсетях изменившую мне бывшую, — это то, что там она может увидеть мою прекрасную жену и детей», — добавил другой. Кроме того, парню предложили другие способы мести: например, не отвечать на сообщения бывшей возлюбленной, если она предложит ему возобновить отношения, или пригласить девушку и ее нового бойфренда на выступления диджея, пообещав бесплатные билеты, а затем, когда они приедут на шоу, заблокировать их в соцсетях и мессенджерах.

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Елизавета Ермильчева
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