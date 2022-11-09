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18:26, 9 ноября 2022Силовые структуры

Росгвардейцы выявили 22 пособника ВСУ и нашли схроны в Херсоне и Запорожье

Росгвардейцы выявили 22 пособника ВСУ и изъяли 100 минометных мин в Херсоне и Запорожье

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Росгвардейцы выявили 22 подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Херсонской и Запорожской областях. Об этом в среду, 9 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, бойцы спецслужбы нашли несколько схронов и тайников украинских военнослужащих. Росгвардейцы изъяли их них 22 единицы огнестрельного оружия, 3 ручных противотанковых гранатомета, 25 выстрелов к ним, 30 гранат, 200 танковых снарядов, 212 артиллерийских снарядов, 100 минометных мин, более 45 тысяч патронов различного калибра и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства СВУ: электродетонаторы, тротиловые шашки, поражающие элементы.

Сотрудники Росгвардии отметили, что местные жители часто сообщают им о подозрительных лицах и находках, чем помогают в борьбе с диверсантами.

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Екатерина Власова
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