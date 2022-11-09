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15:18, 9 ноября 2022Интернет и СМИ

В «Яндекс.Такси» прокомментировали сбой сервисов

В пресс-службе «Яндекс.Такси» рассказали о восстановлении сервисов после сбоя

Фото: Shutterstock

В пресс-службе «Яндекс.Такси» подтвердили «Ленте.ру» технический сбой в работе сервисов «Яндекс Go». В компании сообщили, что на текущий момент доступ восстановлен.

«Наши специалисты восстановили доступ к Яндекс Go — сейчас снова можно заказать такси и еду. Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями из-за технического сбоя и приносим свои извинения за неудобства. Мы приложим все усилия, чтобы такое не повторялось. Партнерам будут оказаны меры поддержки в связи с недоступностью сервиса», — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в работе популярных сервисов заказа такси «Яндекс Go» и Uber произошли сбои. При попытках заказать такси в обоих приложениях появлялись надписи «Неизвестная ошибка», «Не удалось завершить операцию» или «Повторно заказать такси можно будет через одну минуту». Также о сбоях сообщали пользователи «Яндекс.Лавки».

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Екатерина Смирная
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