Жена известного российского телеведущего показала фигуру после пластики

Жена Константина Ивлева показала фигуру после пластической операции по сужению талии

Жена известного российского шеф-повара, ресторатора и телеведущего Константина Ивлева Валерия Ивлева показала фигуру после пластической операции. Соответствующие видео появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах девушка предстала в облегающей зеленой футболке и фиолетовых брюках с цветным принтом. Изменения в ее внешности также подчеркивал корсет. Супруга ресторатора рассказала подписчикам, что сделала малотравматичную процедуру сужения талии.

«Сбылась мечта человека. Я сделала узкую талию по методу Кудзаева [без удаления ребер]. В корсете мне нужно ходить три месяца, до января», — заявила она. Кроме того, девушка призналась, что скорректировала диастаз.

В октябре российский хирург Дмитрий Скворцов назвал самые востребованные виды пластических операций у девушек. Среди наиболее популярных процедур у клиенток в возрасте около 20 лет и немного старше оказалась ринопластика. Еще одной операцией, которая пользуется высоким спросом у девушек, является липолифтинг.