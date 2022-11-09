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08:08, 9 ноября 2022Ценности

Девушка отказалась менять откровенную форму для спорта со словами «я лучше умру»

Блогерша Кайла Сандел отказалась менять откровенную форму для спорта, несмотря на критику

Кадр: видео @kaylasandell

Блогерша Кайла Сандел отказалась менять откровенную форму для спорта, несмотря на критику. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала в облегающем черном наряде, который состоял из шортов длины мини и футболки. При этом она дополнила образ носками с логотипом бренда Nike, часами, цепочкой с кулоном и распустила волосы. В то же время она привела слова, которые слышит от окружающих в свой адрес: «Перестань носить такую короткую одежду в спортзале, это неуместно».

В свою очередь юзерша ответила на данное высказывание, повторив слова из наложенного на видео отрывка из телешоу. «Я лучше умру», — заявила Сандел, призвав окружающих не смотреть на нее, если им не нравится ее внешний вид.

В октябре сообщалось, что изучающая юриспруденцию студентка Клэр Кокран из США обвинила в домогательствах начальника, раскритиковавшего ее из-за отсутствия бюстгальтера. При этом 20-летняя девушка отказалась менять гардероб, письменно обосновав свой отказ.

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Алина Гостева
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