Девушка отказалась менять откровенную форму для спорта со словами «я лучше умру»

Блогерша Кайла Сандел отказалась менять откровенную форму для спорта, несмотря на критику

Блогерша Кайла Сандел отказалась менять откровенную форму для спорта, несмотря на критику. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала в облегающем черном наряде, который состоял из шортов длины мини и футболки. При этом она дополнила образ носками с логотипом бренда Nike, часами, цепочкой с кулоном и распустила волосы. В то же время она привела слова, которые слышит от окружающих в свой адрес: «Перестань носить такую короткую одежду в спортзале, это неуместно».

В свою очередь юзерша ответила на данное высказывание, повторив слова из наложенного на видео отрывка из телешоу. «Я лучше умру», — заявила Сандел, призвав окружающих не смотреть на нее, если им не нравится ее внешний вид.

В октябре сообщалось, что изучающая юриспруденцию студентка Клэр Кокран из США обвинила в домогательствах начальника, раскритиковавшего ее из-за отсутствия бюстгальтера. При этом 20-летняя девушка отказалась менять гардероб, письменно обосновав свой отказ.