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18:43, 9 ноября 2022Мир

Швеция отключила свой крупнейший атомный реактор из-за поломки

Швеция отключила свой крупнейший атомный реактор Оскарсхамне в связи с поломкой турбины

Фото: Mikael Fritzon / Reuters

В Швеции отключили крупнейший в стране реактор атомной электростанции в связи с поломкой турбины. Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

«Реактор №3 атомной электростанции в Оскарсхамне отключен от электросети из-за остановки турбины. Устранение неполадок продолжается», — сказал представитель АЭС Дезире Лильеваль.

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Сообщается, что атомный реактор в Оскарсхамне является самым большим в стране, и неизвестно, сколько времени потребуется на его ремонт. Представители АЭС заявили о возможном запуске реактора в конце января 2023 года.

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Глеб Бажуткин
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