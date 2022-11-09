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20:42, 9 ноября 2022Мир

Швейцария продлила специальный статус для украинских беженцев до марта 2024 года

Власти Швейцарии продлили специальный статус для беженцев с Украины до марта 2024 года

Фото: Patrick Robert Doyle / Unsplash

Власти Швейцарии решили продлить специальный статус для беженцев с Украины как минимум до марта 2024 года. Об этом сообщили в Федеральном совете страны, передает РИА Новости.

В швейцарском правительстве допустили, что ситуация на украинской территории в ближайшем будущем не поменяется. «Поэтому Федеральный совет на своем заседании 9 ноября принял решение не отменять защитный статус S для украинских беженцев до 4 марта 2024 года, если до этого времени ситуация на Украине коренным образом не изменится», — заявили в кабмине. Также на год продлены меры поддержки украинцев с указанным статусом.

Статус S дает беженцем право на работу, страховку, обучение детей в местных школах, свободное перемещение внутри государства и за границей.

Ранее в Швейцарии объявили сбор подписей за нейтралитет страны по вопросам международных санкций и военных союзов. Его организовали представители Швейцарской народной партии (SVP), а также ряд ее сторонников. Согласно предложенным изменениям, страна должна оставаться в стороне от рестрикций и военных альянсов.

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Виктория Кондратьева
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